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Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor

Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor

Enflasyonla mücadele çalışmalarını sürdüren hükümet, şimdi de vatandaşların finansal okuryazarlığını artırmak için yeni bir adım atıyor. Malezya'da uygulanan ailelere özel finansal danışmanlık modelini Türkiye'ye uyarlamak için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılacak. Bu model sayesinde vatandaşlar, gelirlerini daha etkin yönetme, tasarruf yapma ve geleceklerine yönelik planlama konusunda destek alabilecek.

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Enflasyonun yükselmesiyle birlikte vatandaşların borç yükü de artarken, finansal okuryazarlık eksikliği büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Hükümet, bu soruna çözüm bulmak için Malezya'da uygulanan bir modeli Türkiye'ye uyarlamaya hazırlanıyor. Ailelere atanacak finansal danışmanlar sayesinde vatandaşlar, bütçe planlaması, yatırım, tasarruf gibi konularda daha bilinçli kararlar alabilecekler.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Malezya'dan ithal edilecek bu formülle, aile hekimliği gibi ailelere finansal danışman atanması öngörülüyor. TBMM'de de gündeme gelen konu için önümüzdeki günlerde Malezyalı yetkileler ile görüşülecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uzmanları da yüz binlerce şikayet aldıklarını, başvuruların yalnızca yüzde 15’inin mevzuatla ilgili olduğunu söylüyor. Vatandaşlar, bankalarla ve diğer finans kuruluşlarıyla yaşadıkları uyuşmazlıklarla ilgili cevap bulmakta zorlanıyor. İngiltere, Yeni Zelanda ve Finlandiya'da da uygulanan formül ile ülke genelinde finansal okuryazarlığın artırılması hedefleniyor.

Kadınların finansal tutum endeksinin erkeklere göre 5 puan daha yukarıda olduğunu belirten uzmanlar yastık altında biriktirilen altınlara dikkat çekti.

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