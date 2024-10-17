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HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı ziyaret edecek.

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CHP lideri Özel, 23 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır'a gidecek. 24 Ekim Perşembe günü Batman ve Mardin'i ziyaret edecek olan Özel, 25 Ekim Cuma günü Mardin'deki programlarının ardından Şırnak'a geçecek. Özgür Özel, 26 Ekim Cumartesi Şırnak'taki programının ardından Hakkari'ye gidecek.

Yüksekova'yı da ziyaret edecek Özel, buradaki konaklamanın ardından 27 Ekim Pazar günü Van'a geçecek. Özel, Pazar günü Van'daki programı sonrasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 6 ile yaptığı ziyaretleri tamamlayacak.

Özgür Özel'in bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşüp gençlerle buluşacağı ve esnafı ziyaret edeceği öğrenildi.

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