BIST 9.022
DOLAR 34,16
EURO 37,21
ALTIN 2.949,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi

Afyonkarahisar'da Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel Mevkisi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı
Foto Galeri Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rojin'in ölümünde yeni detaylar! İnternette yaptığı son arama ortaya çıktı
Rojin'in ölümünde yeni detaylar! İnternette yaptığı son arama ortaya çıktı
MSB açıkladı! İsrail Lübnan'da Türk askeri vurdu mu?
MSB açıkladı! İsrail Lübnan'da Türk askeri vurdu mu?
Gaziantep'te özel kreşteki skandalı güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Gaziantep'te özel kreşteki skandalı güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor
Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor
Flaş Haber'deki skandalın perde arkası... Ege Ebrar Önür'ü yayından böyle attılar
Flaş Haber'deki skandalın perde arkası... Ege Ebrar Önür'ü yayından böyle attılar
Sivas'ta peş peşe panik yaratan depremler! AFAD son dakika duyurdu
Sivas'ta peş peşe panik yaratan depremler! AFAD son dakika duyurdu
Konut seçiminde belirleyici faktör ortaya çıktı Emlakjet eylül raporu
Konut seçiminde belirleyici faktör ortaya çıktı Emlakjet eylül raporu
Kartalkaya'ya kar yağdı
Kartalkaya'ya kar yağdı
Fox News'a çıkan Kamala Harris'i fena köşeye sıkıştırdı
Fox News'a çıkan Kamala Harris'i fena köşeye sıkıştırdı
Erken evrede fark ettiği meme kanserini tedaviyle yendi
Erken evrede fark ettiği meme kanserini tedaviyle yendi
MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesi itiraf etti Adana'da yakalandı
MİT'in Afrika'da yakaladığı El Kaide üyesi itiraf etti Adana'da yakalandı
Sıcaklık 10 derece birden düştü kar yağdı!
Sıcaklık 10 derece birden düştü kar yağdı!