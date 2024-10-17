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Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı

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Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı

Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve sunucu Nefise Karatay, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada kendisine en çok gelen soruyu açıklayan Karatay, bir de cevap verdi.

Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay bir döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor. Yıllar geçmesine rağmen sektörde olan hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan Karatay 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirdi.

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Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı

Nefise Karatay spor yapıp 2 öğün beslenerek yıllara meydan okuyor ve formunu koruyor. Sosyal medyada sık sık fit görünümünü paylaşan Nefise Karatay Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

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Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı

 Yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki Nefise Karatay, sosyal medyada aldığı mesajları açıkladı.

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Kurtlar Vadisi'nin Ahu'suydu! Nefise Karatay kendisine en çok gelen mesajı açıkladı

Sosyal medyada sık sık fit haliyle pozlar veren ve hayatından sporu eksik etmeyen Nefise Karatay, kendisine sık sık "Siz de yaşlandınız" mesajı geldiğini açıkladı.

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