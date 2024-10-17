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AK Partili Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması

AK Partili Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, çözüm süreci tartışmalarına ilişkin, "Sorun da farklı bulunacak çare de farklı, masamızda çözüm süreci yok" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, çözüm süreci tartışmalarına ilişkin konuştu.

Çözüm sürecinin yeniden yorumların yapılması üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok." ifadelerini kullanarak net konuştu.

Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki." dedi. AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.

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