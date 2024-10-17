BIST 9.022
DOLAR 34,16
EURO 37,21
ALTIN 2.949,79
HABER /  DÜNYA

Öğrencilere terör estiren İsrail yanlısı profesöre uzaklaştırma

Öğrencilere terör estiren İsrail yanlısı profesöre uzaklaştırma

ABD'deki Columbia Üniversitesi, İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Shai Davidai'yi üniversite çalışanlarına ve öğrencilere tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü taciz ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.

Abone ol

Columbia Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, İşletme Fakültesinde görevli Davidai'nin öğrenciler ile üniversite çalışanlarına karşı tehditkar davranışlar sergilediği ve sözlü tacizde bulunduğu belirtilerek, akademisyenin geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Davidai'nin ifade özgürlüğü haklarının korunduğu ancak tehdit, taciz veya zorbalık içeren davranışların üniversite politikalarına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, akademisyenin kampüse girişinin sınırlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada Davidai'ye, üniversitenin çalışanlara yönelik davranış politikaları konusunda eğitim alması şartının getirildiği ifade edilerek, söz konusu uzaklaştırmanın akademisyenin maaşını ve üniversitedeki statüsünü etkilemeyeceği bildirildi.

Davidai, Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı öğrenci protestolarına karşı sergilediği sert tavırlarla ve sosyal medyada sık sık Filistin yanlısı öğrenci ve akademisyenleri terörü desteklemekle suçlamasıyla gündeme geliyordu.

Üniversite yönetimi, İsrail karşıtı öğrenci protestoları sırasında güvenlik görevlileriyle giriştiği tartışmaları ve üniversite yetkililerini hedef alan açıklamaları nedeniyle şikayet edilen Davidai hakkında inceleme başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi, geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin merkezlerinden biri haline gelmişti.

Öğrencilerin, üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımlardan çekilmesi talepleri ABD genelinde yankı uyandırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu
Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Özgür Özel yalan konuşmayı Kılıçdaroğlu'ndan mı öğrendi?
Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Özgür Özel yalan konuşmayı Kılıçdaroğlu'ndan mı öğrendi?
Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi
Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi
Savcıya ölüm tehdidi! Tutuklanan zanlı ifadesine ulaşıldı
Savcıya ölüm tehdidi! Tutuklanan zanlı ifadesine ulaşıldı
CHP lideri Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
CHP lideri Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi
Rojin'in ölümünde yeni detaylar! İnternette yaptığı son arama ortaya çıktı
Rojin'in ölümünde yeni detaylar! İnternette yaptığı son arama ortaya çıktı
MSB açıkladı! İsrail Lübnan'da Türk askeri vurdu mu?
MSB açıkladı! İsrail Lübnan'da Türk askeri vurdu mu?
Gaziantep'te özel kreşteki skandalı güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Gaziantep'te özel kreşteki skandalı güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor
Ailelere özel 'finansal danışman' geliyor
Flaş Haber'deki skandalın perde arkası... Ege Ebrar Önür'ü yayından böyle attılar
Flaş Haber'deki skandalın perde arkası... Ege Ebrar Önür'ü yayından böyle attılar
Sivas'ta peş peşe panik yaratan depremler! AFAD son dakika duyurdu
Sivas'ta peş peşe panik yaratan depremler! AFAD son dakika duyurdu