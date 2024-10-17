İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu

İYİ Parti kurucularından, eski Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, "Partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum" diyerek partisinden istifa etti.

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İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti kurucularından 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cinisli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda aileme onurla miras bırakacağım en anlamlı ünvan, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı zamanında binlerce vatanseverin büyük emekleri olan, milyonlarca vatandaşımızın desteğini ve güvenini kazanmış @iyiparti

‘mizin kuruculuğudur. Bugün ise maalesef Sayın Genel Başkanımız @MDervisogluTR

Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım. Tüm değerli partili kardeşlerime, oylarıyla beni şereflendiren Erzurumlu kıymetli hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden içten ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aziz vatandaşlarıma gönülden şükranlarımı sunarım. Ülke hepimizin Allah’a emanet olun."