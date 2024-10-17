Köfteci Yusuf’a vatandaşlar sahip çıkıyor

Domuz eti iddiaları nedeniyle zorlu günler geçiren Köfteci Yusuf’a yönelik tepkiler değişmeye başladı. İlk günlerde müşteri akışında düşüş yaşanmasına rağmen, şimdi şubelere destek amacıyla gidenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yaptığı açıklama, Köfteci Yusuf’u yeniden gündeme taşıdı. İddialara rağmen firma, son zamanlarda dikkat çekici bir müşteri akınına maruz kalıyor. Bir şubesinde çekilen kalabalık görüntüler, sosyal medyada “Rüzgâr değişti” yorumlarına yol açtı. Mağazaların bu denli dolmasının ardında yatan sebep ise iletişim stratejisi mi, yoksa halkın iddialara itibar etmemesi mi, belirsizliğini koruyor.

Türkiye genelinde 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf’a, iddialara karşı çıkan pek çok kişi destek vermek amacıyla şubelere akın etti. Sosyal medya platformlarında yayılan bir video, kalabalık bir şubenin görüntülerini paylaşarak büyük ilgi topladı. Bu görüntülerin altında "Yusuf bu durumu iyi yönetiyor", "Halk ona sahip çıkacak" gibi yorumlar dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliği uyarınca, sağlığa zararlı gıda üreten ya da satan firmalar hakkında bilgiler kamuoyuna sunuluyor. Bakanlık sitesinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" kısmında, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan Köfteci Yusuf’un köfte ve dana eti dönerinde domuz etine rastlandığı bilgisine yer vermişti.