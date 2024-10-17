BIST 8.962
DOLAR 34,15
EURO 37,14
ALTIN 2.943,18
HABER /  GÜNCEL

TSK'ya doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni alınacak

TSK'ya doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), fakülte veya yüksekokul mezunlarından doktor, diş doktoru, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni subay adayı temini için başvuru ilanı yayımlandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı doktor, diş doktoru, eczacı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Adaylar, detaylı bilgiye ve klavuza "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Katliam böyle geliyorum demiş
Sur canisi Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! Katliam böyle geliyorum demiş
İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
İYİ Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yıllık toplam 5,3 milyar lira tasarruf edeceğiz
AK Partili Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması
AK Partili Efkan Ala'dan 'çözüm süreci' açıklaması
Yenidoğan çetesine ilişkin fezleke hazır! Bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı
Yenidoğan çetesine ilişkin fezleke hazır! Bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı
Öğrencilere terör estiren İsrail yanlısı profesöre uzaklaştırma
Öğrencilere terör estiren İsrail yanlısı profesöre uzaklaştırma
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu
Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Özgür Özel yalan konuşmayı Kılıçdaroğlu'ndan mı öğrendi?
Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor! Özgür Özel yalan konuşmayı Kılıçdaroğlu'ndan mı öğrendi?
Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi
Sivas'ta depremler nedeniyle eğitime ara verildi
Savcıya ölüm tehdidi! Tutuklanan zanlı ifadesine ulaşıldı
Savcıya ölüm tehdidi! Tutuklanan zanlı ifadesine ulaşıldı
CHP lideri Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
CHP lideri Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek