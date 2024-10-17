Şebnem Korur Fincancı'nın cezası belli oldu! TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığına 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Fincancı'nın, "TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" iddiasına yönelik açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığınca açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasının görüldüğü Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşmada son savunmaları için taraf avukatlarına söz verdi. Fincancı'nın avukatı, müvekkilinin eleştiri hakkını kullandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bilim insanı olarak bilimsel anlamda değerlendirmede bulunulabilir. Bu ön tanı, ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkil, video kayıtlarındaki dijital verilere bakarak, toksik gaz kullanılmış olabileceğini, bağımsız heyetlerce yerinde inceleme yapılması gerektiğini söylemiştir. Toplam 7 dakikalık programın çözümü dosyaya ibraz edilmiştir. Burada manevi tazminatı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz."

Beyanın arından kararını açıklayan mahkeme, tazminat davasının kısmen kabulüne ve Fincancı tarafından 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.