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İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 34.38 oldu. İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 16 Ekim'de 34.53 iken bugünkü verilere göre yüzde 34.38 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 55.52 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.18 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 17 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 6.83

• Büyükçekmece Barajı yüzde 37.34

• Darlık Barajı yüzde 38.27

• Elmalı Barajı yüzde 55.52

• Istrancalar Barajı yüzde 25.32

• Kazandere Barajı yüzde 3.18

• Pabuçdere Barajı yüzde 13.75

• Sazlıdere Barajı yüzde 46.18

• Terkos Barajı yüzde 49.11

• Ömerli Barajı yüzde 26.94

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