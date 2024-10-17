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Alman savaş gemisi Lübnan açıklarında bir insansız hava aracı düşürdü

Alman savaş gemisi Lübnan açıklarında bir insansız hava aracı düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Alman donanmasına ait savaş gemisinin Lübnan açıklarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

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Alman Haber Ajansının Alman Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı habere göre UNIFIL'in bir parçası olan "Ludwigshafen am Rhein" savaş gemisindeki savunma sistemi, sabah saatlerinde Lübnan açıklarında bir insansız hava aracını düşürdü.

İnsansız hava aracının Lübnan'ın Nakura şehrinin kuzeybatısında kıyıdan uzakta ve geminin oldukça yakın bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Düşürülen İHA'nın parçalarının toplandığı ve inceleneceği aktarıldı.

Almanya'nın UNIFIL misyonu kapsamında görev yapan "Ludwigshafen am Rhein" gemisinde 60 kişilik mürettebat ve Nakura'daki BM karargahında 40 asker bulunuyor.

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