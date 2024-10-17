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Halk TV'den Bahçeli'ye aşağılık iftira! Özgür Özel'in ben daha iyi el tutarım yarışına bakın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında DEM Partililer ile tokalaşması sonrası başlayan “yeni çözüm süreci mi geliyor?” tartışmaları başta olmak üzere iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

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Devlet Bahçeli, grup konuşmasında Öcalan'a çağrı yaptı: "Türkiye’ye getirilirken her türlü hizmete hazır olduğunu söyleyen teröristbaşı, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler." dedi.

Lakin Halk TV yine skandal bir habere imza attı. Habere atlayanlardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstererek, "Terörist başından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacağı beş günlük geziden önce Selahattin Demirtaş’ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret edecek.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...

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