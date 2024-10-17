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TTB eski Başkanı Fincancı'ya 50 bin TL tazminat cezası

TTB eski Başkanı Fincancı'ya 50 bin TL tazminat cezası

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında yaptığı iddialar nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar açıklandı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamaların yankıları sürmeye devam ediyor. Fincancı'nın TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili açılan manevi tazminat davasında mahkeme, davayı TSK lehine sonuçlandırdı.

Fincancı, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Millî Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu iddialarla ilgili 'TSK'nın onur ve saygınlığına zedelediği' gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları katıldı.

Avukat savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Şebnem Korur Fincancı aleyhine açılan manevi tazminat davasının kısmen kabulüyle 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

TTB
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