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"Yunan FBI teşkilatı" olarak tanımlanan yeni birimde görev yapacak polislerin isimleri sızdırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Yunan FBI teşkilatı" olarak tanımlanan yeni birimde görev yapacak polislerin isimleri sızdırıldı

Yunanistan'da kısa bir süre önce kurulan ve "Yunan FBI teşkilatı" olarak tanımlanan Organize Suçla Mücadele Dairesinde (DAOE) görev yapacak olan ve gizli kalması gereken polislerin isimlerinin sızdırıldığı bildirildi.

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Yunan basınındaki haberlere göre, DAOE'de görev yapacak 554 polisin isminin yer aldığı liste bir internet sitesinde yayımlandı.

Sızıntının, suçluların kendilerini takip edecek polislerin kimler olduğunu önceden öğrenmesine yol açtığı ifade edilen haberlerde, bu durumun polislerin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Olayla ilgili Atina Polis Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Tek ilgilendiğimiz nokta, yeni kurulan bu hizmetin gelecekte suçla mücadelede önemli bir rol oynaması beklenirken polislerin kimlik bilgilerinin herkes tarafından erişilebilir olmasıdır." ifadesi kullanıldı.

DAOE, ölüm tehditleri içeren suçlar, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı, yasa dışı finansal işlemler ve kara para aklama gibi organize suçlarla mücadele etmeyi hedefliyor.

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