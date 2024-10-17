Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenleme iptal edildi.

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Kredi kartlarından katkı payı alınmasını içeren düzenleme ertelendi

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi geri çekilmişti.

AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.

NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır." demişti.