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Resepsiyon görevlisine bıçakla saldırdı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resepsiyon görevlisine bıçakla saldırdı!

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, S.K. (30), Taşpazar Mahallesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, Kaya'yı bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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