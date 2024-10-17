Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesi kararı iptal edildi. Kararı, Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu.

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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' karar vermişti. Kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile ilgili mahkemenin zorla getirilme kararını kaldırdığını duyurdu. Çelik şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine..."