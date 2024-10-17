Gazze'ye 3 ay sonra ilk kez havadan insani yardım indirildi

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne temmuz ayının ortasından bu yana ilk kez havadan insani yardım indirildi.

Abone ol

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, uyrukları belli olmayan uçakların Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine havadan insani yardım indirdiğini söyledi.

Tanıklar, Han Yunus'un sahil beldesi el-Karara'daki Mevasi bölgesine uçaklardan paraşütlerle insani yardım malzemesi içeren kutuların bırakıldığını belirtti.

Yardımların indirilişinde teknik arıza yaşandığını belirten görgü tanıkları, bazı kutuların yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının üzerine düşmesi sonucu can kaybının yaşandığını ifade etti.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, havadan indirilen yardım kutularının Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırları üzerine düşmesi sonucu yaşlı bir Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Böylece, Gazze'ye 15 Temmuz'dan bu yana ilk kez uçaklarla yardım indirilmiş oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.