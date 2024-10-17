Fenerbahçe'de kadroya neşter! Mourinho'dan Samsunspor maçı 11'inde 5 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçında kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Mourinho, ligde son oynanan Antalyaspor maçının ilk 11'inden 5 futbolcuyu değiştirmeyi planlıyor.
Süper Lig'de son olarak 29 Eylül tarihinde Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 3 Ekim'deki Twente maçından 17 gün sonra sahne alıyor.
Antalyaspor maçı sonrası ligde haftayı BAY geçen Fenerbahçe, milli ara sonrası 20 Ekim'de Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Samsunspor maçında kadroda değişikliklere gitmesi bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, Fanatik'in haberine göre Samsunspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürülecek.
Mourinho'nun kritik müsabakada sahaya sürmeyi planladığı kadro şöyle: