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Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaşan çiçekçiyi darp etti! Beyin ölümü gerçekleşti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşinin fotoğrafını izinsiz paylaşan çiçekçiyi darp etti! Beyin ölümü gerçekleşti

Antalya'da bir kişinin, eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle darbettiği iddia edilen çiçekçinin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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Kıvanç Ş'nin (34) önce yumruk atması, daha sonra da yerdeyken tekmelemesi sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Eşref Yunus Yıldırıcı (29) dün öğlen saatlerinde Kepez Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yıldırıcı'nın bugün beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Yıldırıcı'nın çiçek deposu sahibi dayısı A.O'nun da olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Ayrıca doktorların, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği öğrenildi.

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