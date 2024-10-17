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Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında 1 avukat ve 1 askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram hesabı açtıklarını öne sürerek “Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi” sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

İddialar sonrası Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı.

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