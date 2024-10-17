Kredi kartlarından savunma sanayi için pay alınmasına yönelik tasarı iptal edildi

Limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartlarından 750 lira savunma sanayi payı alınmasına yönelik tasarı Meclis'e gelmiş, görüşmeler ertelenmişti. AK Parti'ye yakın kaynaklar kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilgili tasarının iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

Savunma Sanayi için fon oluşturmak üzere limiti 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınması ile ilgili tasarı görüşülmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Daha sonra bu tasarının daha sonra tekrar görüşülmek üzere ertelendiği açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yasa teklifi ile ilgili konuşurken, 'Savunmaya ek kaynak görüşmesi ertelendi, yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı.' demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla teklifin daha detaylı olarak çalışılması gündemdeydi.

CNN Türk'te yayınlanan habere göre AK Parti'ye yakın kaynaklar kredi kartından savunma sanayine 750 liralık katkı payı alınmasına yönelik madde iptal edilerek tasarıdan çıkarıldı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun teklifi görüşmelerinin gerçekleşeceği bildirilmişti.

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınabildeceği öğrenilmişti.

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınabilecekti.