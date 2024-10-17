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DSÖ: Gazze'de 181 binden fazla çocuk aşılandı

DSÖ: Gazze'de 181 binden fazla çocuk aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu kapsamında 181 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.

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Ghebreyesus, kampanyaya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'nin merkezinde 14 Ekim'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının dün sona erdiğini belirterek, bu bölgede 181 bin 429 çocuğun aşılandığını ve 148 bin 64 çocuğa da A vitamini takviyesi yapıldığını kaydetti.

Ghebreyesus, bölgedeki sekiz sağlık tesisinin aşı olmayan çocuklara erişmek için hizmet sağlamaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

DSÖ ve ortaklarının Gazze'nin güneyinde başlaması planlanan aşılama kampanyası için malzemeleri bu bölgeye taşıdığını ifade eden Ghebreyesus, taraflardan aşılamanın yapıldığı bölgelerde çatışmalara insani ara verme tutumlarını sürdürmelerini istedi.

Ghebreyesus, "Ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.

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