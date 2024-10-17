Başpiskoposluk cinsel istismar davaları için dev tazminat ödeyecek!

ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

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California eyaleti sınırlarında yer alan ve Katolik mezhebine mensup Los Angeles'taki Kiliseler Birliği, çatısı altındaki rahipler, din adamları ve görevlilerin cinsel istismarına uğrayan 1353 kişi için 880 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

"KALBİMİN DERİNLİKLERİNDEN ÜZGÜNÜM"

Başpiskopos Jose H. Gomez, kurumun internet sitesinden paylaştığı yazılı açıklamada, "Bu olayların her biri için kalbimin derinliklerinden üzgünüm. Umarım bu anlaşma, bu erkeklerin ve kadınların çektikleri acılara bir nebze de olsa şifa olur." ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT TUTARI BAĞIŞLARDAN VE REZERVLERDEN SAĞLANACAK

Gomez, ödenecek tazminatın bağışlardan değil "rezervler, yatırımlar, krediler ve diğer Başpiskoposluk varlıklarından" sağlanacağını belirtti.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMARI KABUL ETTİĞİ İÇİN" BAŞPİSKOPOSLUĞA TAKDİR!

Kilise Birliğinden şikayetçi olan 1353 davacının avukatlığını yapan Morgan A. Stewart, açıklamasında uzun yıllara yayılan süreçte "bu çocuklara yönelik istismarı kabul ettiği için" Başpiskoposluğa takdirlerini iletti.

"BU TAZMİNAT BAŞPİSKOPOSLUĞUN ÖRTBAS ETME ÇABALARINI YANSITIYOR"

Stewart, "Bu tazminat anlaşmasının miktarının büyüklüğü, savunmasız çocuklara verilen zararın büyüklüğünü ve Başpiskoposluğun onlarca yıllık ihmal, suç ortaklığı ve örtbas etme çabalarını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOPLAM TAZMİNAT TUTARI 1,5 MİLYAR DOLARI AŞTI!

Öte yandan Los Angeles Başpsikoposluğu, 2007'de görülen başka bir cinsel istismar davasında 500'den fazla mağdur için 660 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Başpiskoposluk, bu iki davada mağdurlar için toplamı 1,5 milyar doları aşan tazminat ödemiş olacak.