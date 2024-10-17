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Chicago Bulls, Onuralp Bitim'i serbest bıraktı

Chicago Bulls, Onuralp Bitim'i serbest bıraktı

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, Türk basketbolcu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı.

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Amerikan Basketbol Ligi kulübü Chicago Bulls, yaptığı resmi açıklamayla milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton ile yollarını ayırdığını duyurdu ve oyunculara emekleri için teşekkür etti.

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Geçtiğimiz yıl Bursaspor’daki etkileyici performansıyla NBA ekiplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki Onuralp, Chicago Bulls ile çift yönlü bir sözleşmeye imza atmıştı. Sezonun ilk yarısını Bulls’un G-League takımı Windy City Bulls’ta geçiren başarılı oyuncu, Chicago Bulls formasıyla da kendine yer bulmaya başlamıştı. Şubat ayında, çift yönlü kontratı normal sözleşmeye çevrilmişti.

SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNE 2 YIL VARDI

Geçen sezon 23 maçta Chicago Bulls formasını terleten Onuralp, geçirdiği retina yırtığı ameliyatı sonrası sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Üç yıllık bir kontrata imza atan milli oyuncunun sözleşmesinde iki yıl daha kalmıştı.

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