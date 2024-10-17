BIST 9.002
DOLAR 34,14
EURO 37,08
ALTIN 2.955,53
HABER /  GÜNCEL

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, yaşamını yitirdi

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, yaşamını yitirdi

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım gibi birçok önemli yapımda yer alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan ve birçok dizi ve filmde rol alan Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

RASİM ÖZCAN: "ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI VARDI"

Çelik'in menajeri Rasim Özcan, "Henüz kaybettik, ölüm haberi doğru ama nedenini kesin olarak bilemiyorum. Kendisi hastanedeydi. Şeker, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi sorunları vardı" şeklinde konuştu.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ: Gazze'de 181 binden fazla çocuk aşılandı
DSÖ: Gazze'de 181 binden fazla çocuk aşılandı
Hakan Fidan: İsrail ile İran arasında savaşı yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım
Hakan Fidan: İsrail ile İran arasında savaşı yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım
2025 yılı bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu: Müzakereler başlıyor
2025 yılı bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu: Müzakereler başlıyor
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Fincancı'nın cezası belli oldu
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Fincancı'nın cezası belli oldu
Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu
Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı! Eski sevgililerini gözaltına aldırdı iddiası
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı! Eski sevgililerini gözaltına aldırdı iddiası
Kredi kartlarından savunma sanayi için pay alınmasına yönelik tasarı iptal edildi
Kredi kartlarından savunma sanayi için pay alınmasına yönelik tasarı iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş ile görüştü
Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı Litvanya'ya alındı
Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı Litvanya'ya alındı
Hamas'tan Yahya Sinvar açıklaması: Öldürülme iddiaları yalanlandı
Hamas'tan Yahya Sinvar açıklaması: Öldürülme iddiaları yalanlandı
Yandex'ten Türkiye'ye dev yatırım! 400 milyon dolar...
Yandex'ten Türkiye'ye dev yatırım! 400 milyon dolar...