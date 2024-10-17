Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da finale kaldı

Golden Boy 2024'te finalistler belli oldu. Real Madrid'den Arda Güler ve Juventus'tan Kenan Yıldız, 25 kişilik finalist listesinde yer aldı. Adaylar jüri ve sponsorlardan seçilen isimlerle belirlendi.

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İtalya'nın köklü spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl düzenlenen Golden Boy'da 2024 finalistleri belli oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız da 25 kişilik finalist listede kendine yer buldu. İki oyuncu da jüri tarafından belirlenen 20 kişilik final listesinde gösterilirken 5 oyuncu da etkinliğin ana sponsoru tarafından seçildi ve 25 kişilik finalist liste tamamlandı.

Golden Boy 2024 adayları şu şekilde: