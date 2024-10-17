Joe Biden, Sinvar'ın ölümünü doğruladı: DNA testleri Sinvar'ın öldüğünü belirtiyor

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğüne dair haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Beyaz Saray'dan Biden adına yapılan açıklamada, "DNA testleri Sinvar'ın öldüğünü doğruladı" denildi. Biden, "Yahya Sinvar, tüm bu hedeflere ulaşmanın önünde aşılmaz bir engeldi. Bu engel artık yok. Ancak önümüzde yapmamız gereken çok iş var" ifadelerini kullandı.

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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğüne dair haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Beyaz Saray'dan Biden adına yapılan açıklamada, "DNA testleri Sinvar'ın öldüğünü doğruladı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabahın erken saatlerinde, İsrail yetkilileri ulusal güvenlik ekibime Gazze'de gerçekleştirdikleri bir görevin Hamas lideri Yahya Sinvar'ı muhtemelen öldürdüğünü bildirdi. DNA testleri Sinwar'ın öldüğünü doğruladı. Bu, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için iyi bir gün."

"7 Ekim katliamlarından kısa bir süre sonra, Özel Harekat personeli ve istihbarat uzmanlarımıza, Gazze'de saklanan Sinwar ve diğer Hamas liderlerini bulup izlemeleri için İsrailli meslektaşlarıyla birlikte çalışmaları talimatını verdim" diyen Biden, Sinvar'ın ABD istihbaratının yardımıyla bulunduğunu söyledi. Biden şu ifaeleri kullandı:

"İstihbarat yardımımızla, IDF Hamas liderlerini amansızca takip etti, onları saklandıkları yerlerden çıkardı ve kaçmaya zorladı. Hamas liderlerinin yüzlerce mil uzunluğundaki tünellerde yaşayıp hareket ettiği, yeraltında çok katlı olarak örgütlendiği, yer üstünde acı çeken sivilleri umursamadan kendilerini korumaya kararlı olduğu böyle bir askeri harekat nadiren görülmüştür. Ancak bugün, dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir teröristin, ne kadar uzun sürerse sürsün, adaletten kaçamayacağını bir kez daha kanıtlıyor."

Biden, söz konusu gelişmeyi, Usame Bin Ladin'in öldürülmesine benzetti ve "İsrailli dostlarım için, şüphesiz ki bu, Başkan Obama'nın 2011 yılında Usame Bin Ladin'i öldürmek için baskın emri vermesinin ardından ABD genelinde tanık olunan sahnelere benzer bir rahatlama ve anma günüdür" dedi.

"SİNVAR SİYASİ ÇÖZÜM ÖNÜNDE ENGELDİ"

Biden'ın açıklamasında "İsrail, Hamas'ın liderliğini ve askeri yapısını ortadan kaldırmak için her türlü hakka sahipti. Hamas artık başka bir 7 Ekim gerçekleştirebilecek durumda değil" dedi.

Yakında Binyamin Netanyahu ile bir araya gelip tebrik edeceğini belirten Biden, "Rehinelerin ailelerine geri getirilmesi ve masum insanlara büyük zararlar veren bu savaşın tamamen sona erdirilmesi için izlenecek yolu görüşeceğim" dedi.

Biden sözlerini şöyle sonlandırdı: "Artık Gazze'de Hamas'ın iktidarda olmadığı bir 'sonraki gün' ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayan siyasi bir çözüm fırsatı var. Yahya Sinvar, tüm bu hedeflere ulaşmanın önünde aşılmaz bir engeldi. Bu engel artık yok. Ancak önümüzde yapmamız gereken çok iş var."