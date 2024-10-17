Diyarbakır'da cip ile kamyon birbirine girdi: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Abone ol
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
İ.A'nın yönetimindeki 06 DTJ 140 plakalı cip, Diyarbakır-Bismil kara yolu Bismil İlçe Otogarı Kavşağı'nda K.A'nın idaresindeki 63 ACF 034 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.A. ile cipteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.