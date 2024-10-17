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İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere tüm birimler Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'ye düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail basını, ordunun Gazze'ye yönelik saldırısında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü yazarken gelişmeyi doğrulayan Başbakan Binyamin Netanyahu da, Sinvar'ın ölümünün Orta Doğu'da barış şansı sunduğunu belirterek Gazze'deki savaşın sona ermediğini, İsrail'in rehinelerin iade edilene kadar saldırılara devam edeceğini bildirdi.

GÖZLER HAMAS'IN AÇIKLAMASINDA

Sinvar'ın ölüp ölmediğini netleşmesi için gözler Hamas'ın yapacağı resmi bir açıklamaya çevrilmişken İsrail medyasından dikkat çeken paylaşımlar geldi.

FOTOĞRAFLARI SERVİS ETTİLER

İsrail medyası ise Yahya Sinvar'ın öldüğünü ortaya koyan fotoğraflarını servis etti. İsrail Basınından yayılan yeni görüntüler ise suikast sırasında Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları ortaya koydu.

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