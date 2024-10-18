Hamas lideri Yahya Sinvar nasıl öldürüldü? Ayrıntılar netleşti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze’deki saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinvar'ın ölümüyle ilgili işgalci İsrail kaynaklarından gelen bilgiler ortaya çıktı.

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İsrail birlikleri, 7 Ekim saldırılarını organize etmesinden kısa süre sonra ortadan kaybolan Hamas liderini bir yıldan uzun süredir arıyordu.

61 yaşındaki Yahya Sinvar’ın zamanının büyük bölümünü Gazze Şeridi’nin altındaki tünellerde korumaları ve İsrail’den kaçırılan rehinelerin oluşturduğu ‘canlı kalkanla’ geçirdiği söyleniyordu.

Ancak en nihayetinde Hamas liderinin sonu, Gazze’nin güneyindeki bir İsrail devriyesiyle tesadüfen karşılaşmasından sonra gelmiş gibi görünüyor. Korumalarının sayısı azdı ve herhangi bir rehine de bulunamadı.

Ayrıntılar hala netleşiyor ve Sinvar’ın ölümüyle ilgili bildiklerimiz şunlar;

Rutin devriye

İsrail Ordusu, 828. Bislamach Tugayı’ndan bir ekibin Refah’ın Tel el Sultan bölgesinde devriye gezdiğini belirtti.

Açıklamaya göre tespit edilen üç militan İsrail askerleriyle çatışmaya girdi ve hepsi öldürüldü.

Bu noktada çatışmanın özel bir yanı yoktu ve askerler olay yerine Perşembe sabahına kadar geri dönmedi.

Cesetler incelendiğinde, birinin Hamas liderine çok benzediği fark edildi.

Ancak bubi tuzağı ihtimaline karşı cesede dokunulmadı ve bunun yerine parmağın bir kısmı alınıp, test yapılması için İsrail’e gönderildi.

İlerleyen saatlerde bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Sinvar’ın cansız bedeni alındı ve İsrail’e sevk edildi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, askerlerinin Sinvar’ın orada olduğunu bilmediğini, ancak faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Sözcü, evden eve koşan üç erkek tespit edildiğini ve birbirlerinden ayrılmadan önce ateş açıldığını anlattı.

Daha sonra Sinvar olduğu tespit edilen kişinin “binalardan birine doğru tek başına koştuğu” ve İHA’larla yerinin tespit edilmesinden sonra öldürüldüğü kaydedildi.

Sinvar’ın ‘canlı kalkan’ olarak kullandığına inanılan rehinelerin hiç biri yoktu ve ya dikkat çekmemek için ya da çoğunu kaybettiği için az sayıda korumayla dolaştığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant “Sinvar yenilmiş, aranıyorken ve firariyken öldü. Bir komutan gibi değil, sadece kendini düşünen biri olarak öldü. Bu tüm düşmanlarımıza açık bir mesajdır” dedi.

Sinvar ile ilgili olduğu düşünülen cesetle ilgili testler tamamlandı

İsrail, ilk olarak Perşembe öğleden sonra Sinvar’ın Gazze’de öldürülmüş olabileceği ihtimalini araştırdıklarını” duyurdu.

Duyurudan dakikalar sonra, sosyal medyada Hamas liderine çok benzeyen ve kafasında feci yarala bulunan bir erkeğin cesedine ait fotoğraflar paylaşıldı. Ancak yetkililer “bu aşamada” öldürülen üç kişinin kimliklerinin teyit edilemediği uyarısında bulundu.

Kısa süre sonra İsrail kaynakları BBC’ye Sinvar’ın öldürüldüğü konusunda “giderek emin olduklarını” söyledi. Ancak ölümün teyit edilmesinden önce tüm gerekli testlerin yapılması gerektiği de vurgulandı.

Bu testler uzun sürmedi. Perşembe akşam saatlerinde İsrail, testlerin tamamlandığını ve Sinvar’ın “etkisiz hale getirildiğinin” doğrulandığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu “şeytana darbe vurulduğunu” söylemekle birlikte, İsrail’in Gazze’deki savaşının tamamlanmadığı uyarısı yaptı. (BBC News)

Yahya Sinvar kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.