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400'den fazla kişiyi dolandıran otomobil şebekesi yakalandı!

400'den fazla kişiyi dolandıran otomobil şebekesi yakalandı!

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte ilanlarla 405 kişiyi dolandırarak 5 milyon lira kazanç elde eden 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, kapora adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilince İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin kimliği tespit edildi.

37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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