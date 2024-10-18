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Şevval Sam'a ödenecek konser ücreti gündem oldu! Konak Belediyesi tepkilerin odağında

Şevval Sam'a ödenecek konser ücreti gündem oldu! Konak Belediyesi tepkilerin odağında

Geçtiğimiz günlerde kadın cinayetleri konusu sorulan Şevval Sam tavırlarıyla tepki çekmişti. Şevval Sam şimdi de Konak Belediyesi'nin kendisine ödeyeceği konser ücretiyle adından söz ettirdi.

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Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Şevval Sam, kadın cinayetleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek istememişti. Tavırları yüzünden Sam tepki çekmişti.

Gelen tepkiler artınca Şevval Sam "Ben bugüne kadar, başta kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere, toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgâra göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş olarak biri olarak konuşuyorum" demişti.

"O akşam, o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim" diyen Şevval Sam X gündeminde yeniden yer aldı.

Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaştı. Belediye'nin 2 saatlik konser için Sam'a 5.300.000 TL ödeyeceği iddia edildi ve bir belge ortaya çıktı.

Şevval Sam'ın bu ücreti alması sosyal medyada konuşulurken tepkiler de gecikmedi. Sosyal medyada "Bu paralara ne hizmetler yapılırdı çok yazık" yorumları yağdı.

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