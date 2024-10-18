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Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! 7 bin liranın üzerindeki ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! 7 bin liranın üzerindeki ödemeler için banka zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasını zorunlu hale getiren tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Teblige göre; mükellef olmayanlar da tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan yapacakları alımlarına ilişkin 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak.

Banka şubesine giderek ödeme yapılabilecek

7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilerek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek gerçekleştirilmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak. Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.

Alıcı ve satıcıya ceza gelebilir

Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.

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