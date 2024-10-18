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İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evlerinin sözde sorumlusu tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evlerinin sözde sorumlusu tutuklandı

İstanbul'da, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanması kapsamındaki evlerin sözde sorumlularından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma içerisinde faaliyet gösteren zanlıların tespit edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda örgütün güncel öğrenci yapılanmasına ait evlerde kalan, sözde ev abisi ve örgüte ait başka yerlerden de sorumlu olan şüphelinin M.C.S. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin kaldığı eve düzenlendikleri operasyonda M.C.S'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ise 2 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, 670 dolar, 100 avro, 117 bin 170 lira ile bazı marketlerin alışveriş kartları ele geçirildi.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olarak kullandığı "Signal" uygulaması üzerinden karşı tarafın örgütten olduğunu anlamak için şifreli mesajlaşmalar geliştirdikleri anlaşıldı.

Terör örgütü üyelerinin bunun ardından örgütsel içerikli konuşmalar yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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