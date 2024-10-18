BIST 9.059
DOLAR 34,28
EURO 37,21
ALTIN 2.978,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

MİT'ten casusluk şebekesine operasyon! 9 kişi daha tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten casusluk şebekesine operasyon! 9 kişi daha tutuklandı

Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha tutuklandı.

Abone ol

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanırken, soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

18 internet sitesi erişime kapatıldı

Şüphelilerin, elde ettiği kişisel bilgileri, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerinin de arasında bulunduğu alıcılara sattığı belirlendi.

Bu verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar yağışları başladı, donmaya hazır olun! Saatte 60 km'yi bulacak
Foto Galeri Kar yağışları başladı, donmaya hazır olun! Saatte 60 km'yi bulacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Biden ile Netanyahu'dan kritik telefon görüşmesi
Biden ile Netanyahu'dan kritik telefon görüşmesi
Malatya İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu! Bakan Kurum: Bize durmak yok
Malatya İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu! Bakan Kurum: Bize durmak yok
Bakan Tunç açıkladı: Aksaray'daki otobüs kazasıyla ilgili...
Bakan Tunç açıkladı: Aksaray'daki otobüs kazasıyla ilgili...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi kaçağının en fazla olduğu yerleri açıkladı
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum DEM'i uyardı 'yeni çözüm süreci' açıklamaları
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum DEM'i uyardı 'yeni çözüm süreci' açıklamaları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Artık sadece KPSS yetmeyecek! MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi
Artık sadece KPSS yetmeyecek! MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi
7 bin lirayı aşan ödemelerde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğu yürürlüğe girdi
7 bin lirayı aşan ödemelerde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğu yürürlüğe girdi
Soykırımcı İsrail destekçisi Kamala Harris'ten İsrail'e Yahva Sinvar tebriği
Soykırımcı İsrail destekçisi Kamala Harris'ten İsrail'e Yahva Sinvar tebriği
Şevval Sam'a ödenecek konser ücreti gündem oldu! Konak Belediyesi tepkilerin odağında
Şevval Sam'a ödenecek konser ücreti gündem oldu! Konak Belediyesi tepkilerin odağında