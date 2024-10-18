Kar yağışları başladı, donmaya hazır olun! Saatte 60 km'yi bulacak
Meteoroloji'nin 18 Ekim hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar ülke genelinde düşecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı verilirken, kuzey kesimlerde de sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve don tehlikesine karşı da vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahmini...
Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle sıcak havalar bir anda yerini soğuk havalara bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SEL, SU BASKINI, HEYELAN...
Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
HAVALAR İYİCE SOĞUYACAK
Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.