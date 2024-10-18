İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi

Terörden arananlar listesinde Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri kategoride yer alan teröristler için belirlenen ödül miktarında değişikliğe gidildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve PKK'lı Duran Kalkan'ın da bulunduğu kırmızı kategori için ödül 10 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

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TSK ve MİT'in yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonları devam ederken dikkat çeken bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve renk kategorisinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesinde değişikliğe gitti.

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi; "05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmi milyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve beş ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda;

- Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 20.000.000 (yirmi milyon) TL'ye kadar,

- Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 8.000.000 (sekiz milyon) TL'ye kadar,

- Sarı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 4.000.000 (dört milyon) TL'ye kadar,

- Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2.000.000 (iki milyon) TL'ye kadar ödül verilebilecektir."