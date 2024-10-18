Yeni Isuzu D-Max satışa sunuldu güç, konfor ve ileri teknoloji bir arada

Isuzu D-Max, iç ve dış tasarım değişiklikleri, güvenlik ve teknolojik donanım ilaveleri ile yenilenerek kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu modern tasarım ve donanım özellikleriyle, "pick-up" sınıfının tercih edilen modellerinden Isuzu D-Max, şehir ve arazi koşullarında sürüş konforu ile performansını birlikte sunan yenilenen modelleriyle Türkiye'de satışa çıktı.

Türkiye pazarı dahil, birçok ülkede pick-up modelleri arasında en popüler araçlardan yeni D-Max, iç ve dış görünümün yanı sıra güvenlik ve teknoloji alanında da değişikliklerle meraklılarına yeni bir sürüş deneyimi vadediyor.

Dış tasarımıyla öne çıkıyor

Model, yeniden tasarlanmış ön farları, ön sis farı çerçevesi, arka stop lambası ile daha karakteristik ve stil sahibi bir görünüm sergilerken, yenilenmiş bagaj kapağı, aerodinamik entegrasyon ve ön tamponda hava perdesiyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Renk kartelasına "Mika Namibu Turuncusu"nu ekleyen D-Max, dış görünüşü ile iddiasını artırıyor.

İç mekanda da güncellenen D-Max, şık gösterge paneli, tamamen yenilenmiş multimedya sistemi, iç trimde renk ve tasarım değişikliği, engebeli arazi modu ve kontrol anahtarındaki yeni tasarımlarıyla, modern ve stil sahibi bir arazi aracı olmayı sürdürüyor.

Yeni sürüş deneyimi ile daha güvenli

"Genel Güvenlik Regülasyonu" kapsamında eklenen ileri seviye güvenlik önlemleriyle, zorlu arazi koşullarında kullanımı kolaylaştırmak için geliştirilen D-Max, daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Geliştirilen stereo kamerası, arka çapraz fren sisteminde geliştirilmiş performansı, kör nokta uyarı sistemi ve çoklu çarpışma freni, onu daha cazip bir alternatif haline getiriyor.

Çok yönlü araç arayanlar için güç, konfor ve ileri teknolojinin çekici kombinasyonu yeni D-Max, uygun bir seçenek sunuyor.