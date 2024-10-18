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Migros, "En İyi Teknoloji Uygulaması" ödülü kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Migros, "En İyi Teknoloji Uygulaması" ödülü kazandı

Migros'un operasyonel verimliliği artıran ve çevre dostu çözüm olarak öne çıkan "WAMO Projesi", 11. Perakende Teknolojileri Konferansı'ndan ödülle döndü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöre yön veren yenilikçi çözümleriyle Türkiye ve global arenada örnek çalışmalara imza atan Migros, yenilikçi yaklaşımlarını ve teknolojiye dayalı çözümlerini hayata geçirerek perakende sektöründeki operasyonel verimliliği artırmaya yönelik örnek teşkil eden "WAMO" araçlarıyla ödüle layık görüldü.

11. Perakende Teknolojileri Konferansı'nda, girişimcilik platformu "Migros Up" çatısı altında Hergele Mobility ile geliştirilen WAMO Projesi, perakende kategorisinde "En İyi Teknoloji Uygulaması Ödülü"nün sahibi oldu.

Migros'un Hergele Mobility ile mikromobilite teknolojisi baz alarak geliştirdiği WAMO, şirketin girişimcilik ekosistemine sunduğu katkının en başarılı örneklerinden biri oldu. Yenilikçi ürün taşıma aracı, Migros'un dağıtım merkezlerinde yüzde 75'in üzerinde performans artışı ve yüzde 96'ya varan yürüme mesafesi azalışı sağladı.

Migros Dağıtım Merkezlerinin 12 tanesinde aktif olarak iki yılı aşkın süredir kullanılan WAMO, aynı anda üç mağazanın siparişlerini toplama kapasitesiyle lojistik süreçlerde önemli bir kolaylık ve hız sağlıyor.

Elektrikli ve ergonomik yapısıyla çevre dostu bir çözüm sunan WAMO, Migros'un sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sunuyor. Bu ürün taşıma aracının, Türkiye genelindeki Migros Dağıtım Merkezlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası pazarlarda satışına başlandı.

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