Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti Keyman'ın ölüm nedeni belli oldu

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci, yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında hayatını kaybetti. Keyman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten ve uluslararası ilişkiler bölümünde ders veren Keyman, Türkiye ve dünya siyasetine dair yaptığı yorumlarla tanınıyordu.

Fuat Keyman kimdir?

Prof. Dr. Fuat Keyman 1981'de lisans, 1983'te ODTÜ'de yüksek lisans yaptı. Carleton Üniversitesi'nde 1991 yılında doktorasını tamamladı.

1994 yılından 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Keyman, 2002 yılından 2010 yılına kadar Koç Üniversitesi'nde ders verdi.

Bilim Akademisi üyesi, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü olan Fuat Keyman aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticisiydi.

Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularındaki uzmanlığıyla biliniyordu.