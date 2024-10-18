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Bakan Ersoy'dan Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!

Bakan Ersoy'dan Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasına ilişkin taziye mesajında bulundu. Bakan Ersoy, "Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı. 

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolu üzerinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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