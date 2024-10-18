Bakan Ersoy'dan Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasına ilişkin taziye mesajında bulundu. Bakan Ersoy, "Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolu üzerinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.