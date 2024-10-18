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Şenyaşar davasında tutuklu sanıklara tahliye

Şenyaşar davasında tutuklu sanıklara tahliye

Eski AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesinden 3 kişinin, Şenyaşar ailesinden 1 kişinin tutuklu olduğu davada tüm sanıklar için tahliye kararı verildi.

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2018'de, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler, genel seçime yönelik esnaf ziyaretleri yaparken Şenyaşar ailesinin iş yerine de girdi. Milletvekilinin yakınları ve korumalarının saldırısı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar, Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

Olay sonucu Fadıl Şenyaşar, Enver Yıldız ve diğer 2 kişi tutuklandı. Eşi ile 2 oğlunu kaybeden ve bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar'ın 6 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde tutuklu sanıklara tahliye kararı çıktı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Şenyaşar davasının sekizinci duruşması, Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Fadıl Şenyaşar duruşmaya tutuklu bulunduğu Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların tahliyesini talep etti. Tahliye talebini kabul eden mahkeme, sanıklar hakkında "ev hapsi" kararı verdi.

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