Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya kitap hediyesi

MHP Lideri Bahçeli, sunucu Müge Anlı'ya "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını hediye etti. Anlı, "Onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını ATV ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının moderatörü Müge Anlı'ya hediye etti.

Canlı yayında kitabı kendisine Bahçeli'nin hediye ettiğini açıklayan Müge Anlı, eseri çok beğendiğini söyleyerek Bahçeli'ye teşekkür etti.

Anlı, şu ifadeleri kullandı: Sayın Devlet Bahçeli, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını gönderdi bana. Onun hayatını anlatıyor ve onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey.. Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun...