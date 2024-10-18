BIST 8.955
DOLAR 34,26
EURO 37,24
ALTIN 2.988,57
HABER /  GÜNCEL

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gücünü milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Yenidoğan skandalına bir tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan geldi
Yenidoğan skandalına bir tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan geldi
Şenyaşar davasında tutuklu sanıklara tahliye
Şenyaşar davasında tutuklu sanıklara tahliye
Peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı! 'Yeni depremlere neden olur'
Peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı! 'Yeni depremlere neden olur'
Gündüz kuşağı programları için önemli kararlar! RTÜK duyurdu
Gündüz kuşağı programları için önemli kararlar! RTÜK duyurdu
Bakan Ersoy'dan Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!
Bakan Ersoy'dan Aksaray'daki trafik kazasına ilişkin taziye mesajı!
Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başlıyor
Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başlıyor
Karadeniz'de 5 ilde yüksek kesimlere kar düştü
Karadeniz'de 5 ilde yüksek kesimlere kar düştü
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Fenerbahçe Beko NBA'den oyun kurucu transfer etti
Fenerbahçe Beko NBA'den oyun kurucu transfer etti
Migros, "En İyi Teknoloji Uygulaması" ödülü kazandı
Migros, "En İyi Teknoloji Uygulaması" ödülü kazandı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük trenini uğurladı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük trenini uğurladı
Fabrikada korku dolu anlar! Yaralı işçiler var
Fabrikada korku dolu anlar! Yaralı işçiler var