Aras Kargo, "Yeşil İlçe" projesini Bodrum'da başlattı

Aras Kargo'nun sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında "yarına taşıyoruz" mottosuyla hayata geçirdiği "Yeşil İlçe" projesinin ilk ayağı Bodrum'da gerçekleşti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Aras Kargo, sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine alarak yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Aras Kargo, sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında "yarına taşıyoruz" mottosuyla hayata geçirdiği "Yeşil İlçe" projesini Bodrum'da başlattı.

Bodrum Belediyesinin "Daha Yaşanabilir Bodrum" misyonuyla paralel olarak atılan bu adımla Aras Kargo, Bodrum Merkez, Turgutreis ve Yalıkavak şubelerindeki 22 adet şirket kargo dağıtım aracını elektrikliye çevirdi. Bu adım sayesinde ilçede karbon salımını en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bodrum'dan başlayarak sürdürülebilir ve çevre dostu taşımacılığın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik örnek bir girişim olarak öne çıkan projenin tanıtım toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ve Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Bodrum Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle Mis Gibi 1 Bodrum gönüllülerinin katılımıyla Bodrum Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleşti.

"Kargo dağıtımlarımızı 22 elektrikli şirket araçlarımızla yapmaya başlayacağız"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, Aras Kargo olarak 14 bölge müdürlüğü, 28 transfer merkezi, 5 binin üzerinde araç filoları ve 16 bin kişilik istihdam gücüyle her gün 1 milyonun üzerinde kapı çaldıklarını belirtti.

Ayyarkın, böylesine büyük bir ekosistemi yönetmenin verdiği sorumlulukla, sürdürülebilirliğin, kurumsal stratejilerinin ve çalışma disiplinlerinin merkezinde yer aldığını aktararak, "Bu kapsamda insana, teknolojiye ve verimliliğe yatırım yapıyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz Yeşil İlçe projesinin ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Aras Kargo olarak 2011'de Türkiye'nin en büyük yüzde 100 elektrikli araç filosunu kuran şirketiz. Büyüyen elektrikli araç filomuzla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet vermenin mutluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da kargo dağıtımlarını yapacakları elektrikli araç filolarını hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirten Ayyarkın, elektrikli araç ve moped sayılarını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ayyarkın, transfer merkezlerinde güneş enerji panelleri inşa ettiklerinin bilgisini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025'te binalarımızdaki elektrik tüketiminin yüzde 51'inin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında, Bodrum Merkez, Turgutreis ve Yalıkavak şubelerimizdeki tüm kargo dağıtımlarımızı 22 elektrikli şirket araçlarımızla yapmaya başlayacağız. Yeşil Bodrum ile atılacak bu adım, Bodrum'dan başlayarak sürdürülebilir ulaşımın ve çevre dostu taşımacılığın Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik örnek bir girişim olarak öne çıkacaktır."

Aras Kargo'nun sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezinde gördüğünü aktaran Ayyarkın, Aras Kargo olarak ağaçlandırma ve kıyı temizliğinin yanında karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik faaliyetleriyle sektöre öncülük ettiklerini ifade etti.

Ayyarkın, 2050 itibarıyla net sıfır karbon hedefiyle yatırım yapan Avusturya Postanesi çatısı altında, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde kurguladıklarına dikkati çekerek, "2021'de Türkiye'de sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamıştık. İkinci sürdürülebilirlik raporumuz 'Aras Kargo Sürdürülebilirlik Raporu 2023'ü de yakın zamanda yayınladık. Aras Kargo faaliyetlerinin merkezinde olan operasyon kısmında ise dijital dönüşüm stratejimiz kapsamında, dijital izleme sistemleri ve rota optimizasyonu çözümleri geliştirdik. Çevresel etkimizi en aza indirmemizi sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran yapay zeka odaklı sistemlere yatırımlar yaptık." açıklamasını yaptı.

"Dünyamızın sorumluluğunu taşıyoruz"

Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen de sürdürülebilirlik kavramının Aras Kargo'nun DNA'sında mevcut olduğunu, bu sorumluluk ve bilinçle birçok proje hayata geçirdiklerini, Yeşil İlçe projesinin bu projelerden bir tanesi olduğunu analttı.

Aras Kargo olarak her gün milyonlarca kargoyu adreslere başarıyla taşıdıklarına değinen Hagen, şu açıklamalarda bulundu:

"Taşıdığımız tek şey kargolar değil. Her gün yüzlerce kilometre yol yaparken aynı zamanda dünyamızın sorumluluğunu taşıyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefliyor, vermiş olduğumuz tüm taahhütlere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza attık. 2022 ve 2023 yıllarındaki çalışmalarımızla Enerjisa Commodities’ten GOLD ve I-REC sertifikalarını aldık. Bu sertifikaları, yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımı ve karbon salımını azaltma konusundaki kararlılığımızın bir yansıması olarak görüyoruz."

"Çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki projelerinde yer almaya devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise göreve geldiklerinde sürdürülebilirlik kapsamında "Doğa Dostu Bodrum" söylemiyle Bodrum'un yeşilini ve mavisini koruyabilecekleri projeler üzerinde düşünmeye başladıklarını ifade etti.

Mandalinci, "Ne mutlu ki bu konuda Aras Kargo’nun da çok değerli bir projesi olduğunu öğrendik ve bir araya gelerek değerlerimizi birleştirdik. 'Yeşil Bodrum' projesi kapsamında işbirliği gerçekleştiriyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki projelerinde yer almaya devam edeceğiz." yorumunda bulundu.

Aras Kargo'nun Bodrum'da başlattığı Yeşil İlçe projesinin, gelecek dönemde Beykoz, Çeşme, Kuşadası, Dikili ve Didim başta olmak üzere Türkiye'nin diğer ilçelerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu projenin uygulanacağı ilçelerde kargo dağıtımlarını elektrikli şirket araçlarıyla yapacak olan Aras Kargo, projeyle tüm Türkiye'de sürdürülebilir taşımacılık anlayışının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.