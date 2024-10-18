Allianz Türkiye'ye The Hammers Awards'ta 10 ödül

Allianz Türkiye, The Hammers Awards'ta yenilikçi projeleriyle 10 ödüle layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, organizasyonda, Dijital Kanallar Büyüme Hikayesi ile En İyi Growth Ekibi, Allianz'ım Mobil Uygulama Satış Çalışmaları ile En İyi Mobil Pazarlama Ekibi ve Bireysel Emeklilik Online Satış Kurgusu ve Kampanyaları ile En İyi Search Marketing Ekibi üç adet gümüş Ödül aldı.

Allianz Türkiye'nin yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının yaşam boyu destekçisi olma hedefiyle yürüttüğü 'Bir Kız Gelecek' kurumsal sosyal sorumluluk programı, The Hammers'tan iki ödül aldı.

Allianz Türkiye ile Koruncuk Vakfı işbirliğinde yürütülen program, Nitelikli Eğitimi ve Gençleri En İyi Destekleyen Ekip kategorisinde bronz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında En İyi Ekip kategorilerinde gümüş ödül kazandı. Bir Kız Gelecek programı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kız çocuklarının da dahil olduğu yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki koruncukların haklarının bilincinde, özgüvenli, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını destekliyor.

İBB Geçici Hayvan Bakımevleri'ndeki köpeklerin sahiplendirilmesini sağlayan SemtPati Vakfı ile işbirliği yapan Allianz Türkiye, SemtPati mobil uygulaması üzerinden köpek sahiplenen herkese bir yıl süreyle geçerli olan Sevimli Dostum sigortası hediye ettiği projesiyle, Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip kategorisinde bir bronz ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye, paralimpik milli yüzücü ve dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel'in ana sponsorluğunu üstlenerek yürüttüğü Umudun Şampiyonları projesiyle En İyi Sponsorluk ve Marka İş birlikleri Ekibi altın ödülün sahibi oldu.

Kültür, Sanat ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi ve En İyi Video Pazarlama Ekibi ile iki gümüş ödüle layık görülen Allianz Türkiye, En İyi Spor İletişimi Ekibi'yle de bir bronz ödül aldı.