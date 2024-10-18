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İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uyarısı: Savaş bölgeye yayılabilir

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail uyarısı: Savaş bölgeye yayılabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle bölgede savaşın yayılma ihtimali konusunda ortak endişeler olduğunu ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için diplomatik çabaların sürdürüldüğünü söyledi.

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İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu’nun 3'üncü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İstanbul'da basına açıklama yaptı.

Toplantının, bölge ülkelerinin Kafkasya bölgesinin sorunları üzerinde görüşme ve koordinasyon sağlama kararlılığını gösterdiğini söyleyen Erakçi, "Bölgesel sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini, bölgesel güvenlik ve siyasi düzenlemelerin bölgeye barış ve istikrar getirmesini sağlamalıyız." dedi.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına da değinen İranlı Bakan, "Bölgede artık savaşın yayılma ihtimali ve mültecilerin durumu gibi konularda ortak endişeler var. Diplomatik faaliyetlerin amacı bu durumla baş ederek gerilimin artmasını önlemek ve durumu kontrol altına almaktır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, "Türkiye ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Bu ziyaret sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile de görüşeceğim. Bölgesel konuda istişareler gerçekleştirilecek." diye konuştu.

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