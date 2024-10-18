Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Abone ol
Cenaze töreninde Ustaosmanoğlu'nun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
İsmailağa Camisi'nin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazına AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ile Hasan Turan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda kişi katıldı.
Öte yandan Gazze'deki saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için de Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi daha sonra Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kulislerden sızan rakam